Березуцкий высмеял сидящих в СИЗО Кокорина и Мамаева

Они могут сколотить хорошую сборную из подследственных футболистов

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что из находящихся под следствием футболистов можно собрать сборную. Спортсмен имел в виду нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сейчас они содержатся в СИЗО за хулиганство и побои.

"У нас даже в тюрьме можно сборную собрать. И здесь. Обыграть тюрьму? Зарекаться не будем, еще непонятно, в какой команде будем играть. Какая команда сильнее, за ту и будем играть", - пошутил Березуцкий в интервью "Спорт-Экспресс".

Накануне братья Василий и Алексей Березуцкие, а также другие футболисты сдавали экзамен на тренерскую категорию.

В октябре Александр Кокорин вместе с братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым стали участниками двух драк в центре Москвы. Пострадавшим оказался водитель ведущей одного из федеральных телеканалов. Затем они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Футболисты были задержаны и помещены под стражу до 8 февраля.