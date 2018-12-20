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Ожесточенный мордобой депутатов в Раде из-за церкви попал на видео

16:23
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Принятие "церковного законопроекта" открывает путь к рейдерским захватам храмов, считает оппозиция

Депутаты Верховной Рады устроили массовую драку в стенах парламента после голосования за закон, предусматривающий переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь на Украине. Таким образом, название "украинская" будет закреплено за новой структурой.
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Закон был принят большинством голосов, что вызвало возмущение среди оппозиционных депутатов. Спикер Андрей Парубий в ответ потребовал "прекратить беснование" и пообещал всех "перекрестить", что вызвало еще больший шум.

"Это начало серьезного гражданского конфликта внутри Украины, потому что этот законопроект приведёт к рейдерским захватам имущества и земли Украинской православной церкви. Президент грубо нарушает Конституцию, вмешивается в дела церкви, и это видит весь мир", - возмутился депутат Николай Скорик.

Инициаторами потасовки стали народные избранники Юрий Береза и Нестор Шуфрич. Мужчины набросились друг на друга с кулаками. Далее столкновение двух депутатов переросло в массовую драку.

Как отвечает "ПолитНавигатор", во время рассмотрения закона под стенами Рады собрались около двух тысяч прихожан УПЦ МП, проводивших молебен за "вразумление" депутатов.

Ранее ситуацию с созданием новой церкви на Украине прокомментировал президент России Владимир Путин. Вмешательство государства в церковную жизнь на Украине "уму непостижимо", заявил он. По его словам, такого не было со времен СССР.

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