Предсказания тайных экстрасенсов Кремля сбылись

Маги, мистики, оккультисты и их влияние на власть на телеканале "ТВ Центр"

В мае 1921 года по распоряжению Владимира Ленина революционный фанатик Глеб Бокий возглавил Спецотдел при ОГПУ и занялся сбором компромата на соратников главного большевика страны. К заданию он привлек известного мистика и оккультиста Александра Барченко, чьи взгляды удивительным образом совпадали с интересами вождя – расширить революцию на Восток.

У другого руководителя СССР - Леонида Брежнева – было несколько "придворных магов". Среди них – Джуна, предсказавшая развал Советского Союза и трансформацию России в мощное государство, и Сергей Вронский, который называл себя якобы сыном расстрелянного большевиками генерала Алексея Вронского. На его паранормальные способности обратили внимание даже нацисты. Экстрасенс предсказал судьбу заместителю Гитлера по партии Рудольфу Гессу, консультировал самого фюрера… а затем "сливал" секретную информацию СССР. Двойная игра продолжалась недолго и Вронскому пришлось бежать. Пережив контузию и двадцать лет лагерей, он обосновался в Москве, где начал составлять гороскопы для первых лиц советского государства.

Служба безопасности экс-президента Бориса Ельцина состояла не только из сотрудников спецслужб, но и из людей с паранормальными способностями. Отдел "боевых экстрасенсов" возглавил генерал-майор ФСБ Георгий Рогозин. Ельцин советовался с ним по каждому вопросу, доверял составление гороскопа. Создавший мощную информационно-аналитическую службу Рогозин умер в московском метро в 2014 году. Его никто не опознал.

Как кремлевские маги повлияли на судьбу страны в целом и на судьбу руководителей в частности смотрите в новом документальном фильме "Личные маги советских вождей" 20 декабря, в 23:05 на канале "ТВ Центр".