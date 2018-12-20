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Все умрут: звезда "Игры престолов" раскрыла финал сериала

16:33
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Поклонники сериала, скорее всего, будут расстроены

Шотландский актер Ричард Мэдден откровенно поделился своими предположениями о концовке фантастического телесериала.

"Я думаю, в конце останутся три дракона, летающих туда-сюда, а все остальные умрут", – заявил Мэдден.

Актер с нетерпением ждет выхода последнего сезона сериала. Он рад, что больше не снимается в проекте и теперь может не читать сценарии эпизодов, наслаждаясь поворотами сюжета шоу, пишет The Hollywood Reporter.

Премьера заключительного сезона "Игры престолов" состоится в апреле 2019 года.

Ричард Мэдден исполнил роль Робба Старка. Он был задействован в сериале на протяжении первых трех сезонов.

Ранее сообщалось, что актриса Гвендолин Кристи пообещала зрителям шок от финала сериала.

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Кадр финального сезона "Игры престолов"
Кадр финального сезона "Игры престолов"
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