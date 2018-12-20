На автошколу в Ейске упали топливные баки МиГ-29

Последствия инцидента попали на видео

Российский истребитель МиГ-29 "потерял" топливные баки при взлете в городе Ейск в Краснодарском крае. Инцидент произошел утром в четверг. Разрушений и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Как пишут "Приазовские степи", баки с топливом упали на территории бывшего молокозавода, а ныне - автошколы ДОСААФ. Местное издание также опубликовало видео последствий инцидента.

"При взлете военного самолета с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске произошла утеря дополнительных подвесных топливных баков", - заявили представители ЮВО.

По данным источника "Интерфакса", топливные баки упали в районе улицы Коммунистической в промзоне.