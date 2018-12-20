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"Лучший!": Тимати поблагодарил Путина

16:59
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Владимир Путин назвал рэпера замечательным человеком

Тимати выразил признательность Владимиру Путину за упоминание на ежегодной пресс-конференции. В своем  Instagram рэпер назвал президента лучшим.

"Спасибо за оказанное доверие и за высокую оценку!", - написал рэпер.

Радость исполнителя разделили его подписчики. 

"Так ведь и народным артистом можно стать! ", "Первый президент в мире, который хвалит рэпера! ", "Как, наверное, приятно такое о себе слышать от самого президента!", "Молодец, Тимур, завоевать доверие Владимира Владимировича дорогого стоит " – комментируют пост артиста читатели.

Однако многие не поняли, почему на столь важном событии обсуждаются рэперы.

Во время ежегодной конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос о гонениях на рэперов, напомнил, что Тимати был его доверенным лицом на выборах. Президент назвал рэпера замечательным человеком и прекрасным артистом.

 

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