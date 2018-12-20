Депутатов Госдумы лишили праздника

Парламентарии не доделали свою работу

В этом году у депутатов Государственной думы не будет новогоднего корпоратива. Несмотря на то, что осенняя сессия завершилась, депутаты еще не вышли на каникулы. Им предстоит выезд в регионы, чтобы до конца года успеть завершить работу для своих избирателей.

"Новогоднего корпоратива в Государственной Думе не запланировано и не будет", - заключила глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Как пишет ТАСС, Госдума 7-го созыва намеренно отказывается от новогодних огоньков и прочих "капустников", которые практиковали депутаты 6-го созыва. Тогда на сцену выходили как и приглашенные артисты, так и сами депутаты – Иосиф Кобзон, Мария Максакова и даже спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин.