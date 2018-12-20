Путин откровенно рассказал о первых днях президентства

В начале двухтысячных годов Россия находилась на грани выживания, рассказал президент в интервью 17-летней Регине Парпиевой

Владимир Путин после ежегодной пресс-конференции выполнил мечту 17-летней Регины Парпиевой. Девочка хочет стать журналистом, и глава государства нашел время, чтобы ответить на ее вопросы.

Регина поинтересовалась, всегда ли Путин мечтал стать президентом, или хотел быть космонавтом. Президент вновь рассказал, что никогда не планировал возглавлять государство, но обстоятельства сложились иначе.

"В разное время разные были приоритеты. В одно время хотел быть летчик, просто военным, потом, когда стал постарше, хотел работать в органах внешней разведки. Это было мое скрытое, но очень серьезное увлечение, основанное на фильмах и книгах", - разоткровенничался Путин.

Затем девочка попросила президента описать первые дни в должности, сообщает ТВЦ.ru. Путин признался, что это было нелегко. По его словам, тогда Россия находилась на грани выживания, была сложная ситуация в экономике и сфере безопасности.

"В нашей стране происходили сложные внутриполитические процессы, шла острая борьба с терроризмом, особенно на Северном Кавказе. Все это перекликалось с проблемами, которые нам достались от прошлого. Все смешалось в один клубок, и распутать его было достаточно сложно", - рассказал глава государства.

После интервью Регина взяла Владимира Путина за руки и назвала его великим президентом.

В начале декабря глава государства посетил форум добровольцев, где ему рассказали о проекте "Мечтай со мной". К стенду были прикреплены конверты с желаниями тяжелобольных детей. Любой желающий мог взять один и исполнить одну мечту. Путин собрал пять оставшихся конвертов.

Ранее президент уже исполнил мечту девочки Вероники. Она хотела побывать на экскурсии на "Мосфильме" и он помог ей в этом. 18 декабря Путин встретился с мальчиком Артемом, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета.