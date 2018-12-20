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Рекорд устоял: Путин ответил на 61 вопрос

17:51
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Президент не побил собственный рекорд по ответам на вопросы журналистов

Владимир Путин за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопрос журналистов в рамках своей пресс-конференции.

Рекорд, зафиксированный в 2008 году, остался в силе. Тогда президент общался с журналистами на протяжении 4 часов 40 минут и ответил более чем на сто различных вопросов, передает "Интерфакс".

В прошлом году большая пресс-конференция Путина длилась 3 часа 42 минуты. Журналисты получили ответы на 65 вопросов. Самым коротким по времени стало общение президента со СМИ в 2001 году - тогда оно заняло всего полтора часа.

Однако в этом году на мероприятие аккредитовались 1702 человека, что стало рекордным показателем для ежегодной пресс-конференции.

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