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Главврач в шоке: новые подробности изнасилования подростков анестезиологом

18:31
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Врач-анестезиолог детского медицинского центра подозревается в изнасиловании

Главный врач консультативно-диагностического центра для детей "Ювента" Марина Ипполитова шокирована известием об изнасиловании подростков анестезиологом. Она прокомментировала задержание анестезиолога-реаниматолога медцентра.

"Для нас это, конечно, шокирующая информация, которую мы услышали вчера от психолога, которая услышала разговор подростков-пациентов, находившихся у нас в дневном стационаре", – приводит слова Ипполитовой РЕН ТВ.

По ее словам, психолог поговорила с подростками, и некоторые их слова показались ей странными. Она первой заподозрила, что анестезиолог совершил преступления в отношении пациентов детского центра.

Главврач заявила, что администрация клиники самостоятельно обратились в правоохранительные органы, но при этом добавила, что подростки не обращались за помощью к специалистам центра по данным фактам.

Ранее сообщалось, что врача-анестезиолога подозревают в изнасиловании трех пациенток в Петербурге. В момент совершения преступления они находились под наркозом.

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