ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дроны парализовали работу лондонского аэропорта

18:34
  • четверг
  • 20 декабря 2018

20 нарядов полиции безуспешно пытаются найти злоумышленников

Один из самых загруженных аэропортов мира - Лондонский международный аэропорт Гатвик закрылся в ночь на четверг из-за двух неопознанных дронов над взлетно-посадочной полосой. Воздушная гавань до сих пор не открылась.

Летевшие в Гатвик самолеты перенаправлены в другие аэропорты Великобритании, а также в Амстердам, Париж и Бордо. Отменены порядка 760 рейсов. Коллапс затронул более 100 тысяч пассажиров, пишет The Sun.

Злоумышленников разыскивают более 20 нарядов полиции, но пока безуспешно. Беспилотники до сих пор находятся в воздухе, их пытаются сбить снайперы.

Главное сегодня
Дрон
Дрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.