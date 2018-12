Дроны парализовали работу лондонского аэропорта

Один из самых загруженных аэропортов мира - Лондонский международный аэропорт Гатвик закрылся в ночь на четверг из-за двух неопознанных дронов над взлетно-посадочной полосой. Воздушная гавань до сих пор не открылась.

Летевшие в Гатвик самолеты перенаправлены в другие аэропорты Великобритании, а также в Амстердам, Париж и Бордо. Отменены порядка 760 рейсов. Коллапс затронул более 100 тысяч пассажиров, пишет The Sun.

Злоумышленников разыскивают более 20 нарядов полиции, но пока безуспешно. Беспилотники до сих пор находятся в воздухе, их пытаются сбить снайперы.

BREAKING PHOTOS: The scene inside London Gatwick Airport as drones have caused flights to be halted (Bloomberg) pic.twitter.com/CZeAJFBYOC