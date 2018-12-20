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Сложная тема: вопрос о женитьбе застал Путина врасплох

18:46
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Эксперт по человеческим реакциям оценил реакцию президента на вопрос о браке

Большая пресс-конференция Владимира Путина не обошлась без личных вопросов. Президента спросили о планах на брак, чем заставили президента изрядно понервничать, уверен эксперт по человеческим реакциям Илья Анищенко.

Услышав вопрос журналиста, глава государства задал встречный вопрос, тем самым взяв паузу для обдумывания ответа. При этом Путин пару раз облизал губы, затем у него и вовсе начала сдвигаться левая рука, словно закрываясь от бесцеремонного вмешательства в свою личную жизнь, говорит Анищенко.

"Еще Путин долго думал, как бы пошутить, грамотно уйти от ответа. Судя по всему, это важный для него вопрос и не самый простой. Жесты президента во время ответа можно расценивать как признак умолчания. Он не хотел отвечать. Даже во время ответа не произнес слово "жениться". Это тоже говорит о том, что он не хотел говорить на эту тему", - заявил эксперт в интервью "Московскому комсомольцу".

Смех Путина он объяснил тем, что президент часто сводит к шутке неприятные вопросы. По мнению Анищенко, в ближайшее время глава государства все же не собирается жениться.

Во время большой пресс-конференции 20 декабря журналист Life спросил Владимира Путина когда тот женится и на кто будет его избранницей. Президент ответил, что когда-нибудь, как порядочный человек, должен будет это сделать.

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