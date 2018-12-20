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Украинские чиновники разбрасываются деньгами

19:16
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Сотрудники "Укргаздобычи" попытались выкинуть в окно многомиллионную взятку

Два сотрудника украинской компании по добыче природного газа "Укргаздобыча", входящей в структуру НАК "Нафтогаз", во время обысков выбросили в окно девять миллионов гривен (более 21 миллиона рублей – прим. ред), пытаясь скрыть факт взятки.

Служащие "Укргаздобычи" получали взятки в размере 10 процентов стоимости государственных заказов. Если из вина будет доказана, то будут приняты соответствующие меры.

"Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия", - отметил генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

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