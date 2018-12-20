Самые яркие и важные моменты большой пресс-конференции Путина

Пенсии, санкции, отношения с Украиной и даже личная жизнь - президент ответил на все вопросы журналистов

Владимир Путин провел в четверг традиционную, уже 14-ю по счету большую пресс-конференцию. В столичном Центре международной торговли она собрала рекордное количество журналистов - аккредитации получили более 1700 человек - представители как российских, так и зарубежных СМИ. Говорили о ценах на бензин и пенсиях, о санкциях и ядерной угрозе, о Сирии, отношениях с Украиной и странами Запада. Президент отвечал на вопросы журналистов почти четыре часа. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Оксенич (см. видео).