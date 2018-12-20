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Инвалидам выделят дополнительные 345 млн рублей

20:08
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Общая сумма помощи регионам для льготников и инвалидов превысит 34 миллиарда

Правительство России увеличит объёмы средств, направляемых на поддержку инвалидов и льготных категорий граждан. Возможности дополнительного финансирования ряда статей бюджета и конкретные суммы расходов по ним обсуждались на заседании кабинета министров.

"По итогам III квартала число тех, кто имеет право на такую поддержку от государства, выросло более чем на 100 тысяч человек. С учётом этого выделим из федерального бюджета дополнительно 345 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма субвенций на эти цели в текущем году превысит 34 миллиарда рублей", - сообщил Медведев, передает "ТВ Центр".
 

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