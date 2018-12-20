Путин совершил гуманный поступок

Президент подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян

Президент России Владимир Путин помиловал пять осужденных россиян. Указы об освобождении Татьяны Стокласко, Александра Артюха, Виктора Свободина, Бориса Небреева и Олега Тараненко размещены на портале правовой информации.

Как отмечается в документах, решения приняты исходя из принципов гуманности. Указы вступают в силу через десять дней после опубликования.

По данным на сайте суда, Небреева осудили на четыре года в 2017 году в Крыму. Его признали виновным в гибели четырех человек в результате крушения частного самолета в 2015 году. Свободин был приговорен к сроку по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Стокласко из Брянска получила три года колонии по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Артюх был осужден в 2013 году за убийство. Информации о Тараненко в открытом доступе нет, пишут "Ведомости".

В 2017 году Путин помиловал четырех человек. В частности, бывшего директора шахты "Ульяновская" Андрея Функа, которого в 2015 году приговорили к шести годам тюрьмы после трагедии с 110 жертвами. Также глава государства помиловал жительницу Сочи Марину Джанджгаву и жительницу Адлера Анник Кесян, которые были осуждены по делу о государственной измене.

Ранее Путин пообещал подумать о возрождении совета по помилованию, а также поручил администрации президента совместно с Минюстом проанализировать практику применения законодательства, которое регулирует вопросы помилования, и при необходимости представить предложения по его совершенствованию.