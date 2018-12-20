ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии перестанут продавать старые модели iPhone

20:31
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Речь идет о iPhone 7 и 8

Apple временно прекратит продажу iPhone 7 и 8 в Германии. Мюнхенский суд постановил, что корпорация нарушила патент американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm, связанный с технологией экономии заряда батареи. 

Ограничения не касаются моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, сообщает ТАСС. Компания Apple надеется обойти запрет при помощи обновления программного обеспечения смартфонов.

Ранее суд запретил продажу семи моделей iPhone в Китае в связи с нарушением патентных прав Qualcomm. В этом случае Apple нарушила два патента, связанных с редактором фотографий и использованием сенсорного экрана для управления приложениями.

Читайте также:
Главное сегодня
iPhone 8
iPhone 8
iPhone 8
iPhone 8
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.