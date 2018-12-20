В Германии перестанут продавать старые модели iPhone

Речь идет о iPhone 7 и 8

Apple временно прекратит продажу iPhone 7 и 8 в Германии. Мюнхенский суд постановил, что корпорация нарушила патент американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm, связанный с технологией экономии заряда батареи.

Ограничения не касаются моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, сообщает ТАСС. Компания Apple надеется обойти запрет при помощи обновления программного обеспечения смартфонов.

Ранее суд запретил продажу семи моделей iPhone в Китае в связи с нарушением патентных прав Qualcomm. В этом случае Apple нарушила два патента, связанных с редактором фотографий и использованием сенсорного экрана для управления приложениями.