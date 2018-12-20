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Путин назвал важнейшую опору государства

22:14
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Ключевой и важной задачей спецслужб является борьба с терроризмом, сказал президент

В России отмечается День сотрудников спецслужб. История праздника связана с образованием в декабре 1917 года чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем - сокращенно ВЧК. На протяжении десятилетий 20 декабря отмечалось как День чекиста.

В четверг в Государственном кремлёвском дворце состоялся торжественный вечер для сотрудников и ветеранов спецслужб, на нем выступил Владимир Путин. Он назвал работу органов безопасности важнейшей опорой государства. При этом президент заявил, что основной задачей остается борьба с международным терроризмом.

Глава государства также отметил, что в последние годы число преступлений террористической направленности в России заметно сократилось. Необходимо закрепить эту тенденцию, держать ситуацию под постоянным жестким контролем, вскрывать и пресекать замыслы террористов, подчеркнул Владимир Путин.

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