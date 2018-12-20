"Чудо под Новый год": жена помилованного крымчанина поблагодарила Путина

Алла Небреева эмоционально отреагировала на помилование мужа

Жена летчика Бориса Небреева, которого в четверг помиловал Владимир Путин, поблагодарила президента за то, что он разобрался в деле ее мужа.

Бывший глава крымского ГУП "Центр планерного спорта "Коктебель" Борис Небреев был осужден после авиакатастрофы, происшедшей осенью 2015 года у подножья одной из гор вблизи Коктебеля. Тогда четыре человека погибли. Небреев признал вину и получил четыре года колонии.

"Это огромная радость для нас всех, для нашей семьи - у нас четверо деток. Пока ещё никто не знает. Я очень благодарна Путину, потому что мы очень надеялись и ждали, что должно случиться какое-то чудо под Новый год", - сказала в беседе с "Говорит Москва" Алла Небреева.

По мнению женщины, к крушению самолета привели действия пилота, а директор базы не мог ничего предпринять для предотвращения катастрофы.

Как пишет "Коммерсант", Борис Небреев не только известный летчик, но и мастер парашютного спорта, имеющий на своем счету более четырех тысяч прыжков. Он награжден рядом орденов и медалей. Также он стал инвалидом второй группы, потеряв ногу после одного из неудачных приземлений с парашютом.

Всего в четверг Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян. Кроме Небреева, от дальнейшего отбывания наказания освобождены Виктор Свободин, Татьяна Стокласко, Олег Тараненко и Александр Артюх.