Зонд сфотографировал замерзшее озеро на Марсе

Оно поможет узнать, куда делась вода с Красной планеты

Зонд "Марс-Экспресс" сфотографировал уникальное замерзшее озеро на Марсе, расположенное в кратере Королевы.

Это аппарат запустили на орбиту Марса 15 лет назад, чтобы выяснить куда делать вода с поверхности планеты. Ученые полагают, что в прошлом на Марсе были реки, озера и океаны. Большая часть воды испарилась с поверхности Красной планеты вместе с атмосферой. Ее небольшая часть осталась в виде подобных замерзших озер и ледовых шапок.

У Марса есть одна особенность: запасы влаги периодически испаряются, а затем осаждаются в более холодных районах, пишет РИА Новости.