Незрячая девочка "увидела" Путина руками

Встреча президента с Региной Парпиевой получилась трогательной

После большой пресс-конференции Владимир Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой из Нижнего Новгорода. О незрячей девочке, мечтающей стать журналистом и встретиться с интересным собеседником, президент узнал, посещая форум добровольцев. Тогда он пообещал выполнить мечты нескольких тяжелобольных детей. В четверг еще одна из них сбылась.

В своем напряженном графике глава государства специально выделил время, чтобы ответить на вопросы Регины. Ее интересовало, как Владимир Путин стал президентом, что загадает на Новый год, какую музыку любит. Но главное - девочка, у которой вся картина мира на кончиках пальцев - наконец, смогла по-своему увидеть президента - для этого она попросила разрешения обнять главу государства, передает "ТВ Центр".

- Я желаю тебе всего доброго. С Новым годом тебя, с наступающим. До свидания.

- И вас. Можно я вас потрогаю...

- Конечно.

- Вы очень красивый.

- Спасибо.

- Вы очень хороший.

- Спасибо большое, мне очень приятно. И спасибо большое за интервью.

- Можно вам одну вещь сказать? Вы великий президент.

- Спасибо большое. Мне это очень приятно слышать. Я думаю, что это аванс. Я чтобы оправдать твои слова, должен очень много работать. И уверяю тебя, я буду это делать. Я тебя целую и желаю тебе всего самого доброго.

И еще один трогательный момент этой встречи - собеседники обменялись подарками. Регина подарила Владимиру Путину игрушечную собаку, которую сделала своими руками. А президент - билеты на концерт Валерия Гергиева и так необходимые любой девочке-подростку наушники и планшет.