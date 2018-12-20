Застрявший в оконной раме кот стал мемом

Пользователи сравнили его безысходную морду с выходом из зоны комфорта

В социальных сетях появились фотографии кота, который застрял в оконной раме и не захотел вылезать. Как животное оказалось там, не сообщается.

Ситуация произошла в кошачьем ресторане в Китае, пишет TJ. Интернет-пользователи тут же наделали множество коллажей на тему нежелания покидать зону комфорта.

("Я, моя кровать, семейные вечеринки")

("Я, токсичные отношения с мужчинами, мой психотерапевт")

("Я и 2019 год")