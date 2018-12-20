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Киев стягивает войска к Черному и Азовскому морям

22:45
  • четверг
  • 20 декабря 2018

К операции привлечены дополнительные силы погранслужбы, полиции и СБУ

Вооруженные силы Украины начали переброску десантно-штурмовых частей на защиту побережья Черного и Азовского морей. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что после введения в стране военного положения, было проведено боевое слаживание бригад, привлечены дополнительные силы подразделений погранслужбы, полиции и СБУ, пишет УНИАН.

Накануне стало известно, что украинские власти готовят новый переход своих военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море.

26 октября Киев ввел военное положение в десяти областях страны на 30 дней после того, как Россия задержала в Керченском проливе три корабля ВМС Украины. Режим предусматривает ограничение прав и свобод, в том числе на участие в выборах.

В России считают инцидент в Керченском проливе провокацией, а ввод военного положения – попыткой сорвать президентские выборы на Украине.

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