Американская виза станет дороже

С 1 января с россиян будут взимать дополнительный сбор

Трехлетняя американская виза с 1 января 2019 года подорожает для россиян почти вдвое. За нее придется отдать 303 доллара вместо 160.

Как уточняется на сайте посольства США в России, заявитель может выбрать визу без дополнительного сбора сроком на год или доплатить 143 доллара за трехлетнюю визу. Сбор за подачу заявления составляет 160 долларов.

На сообщении дипмиссии отмечается, что изменения основаны на "принципе взаимности". Изменения коснутся заявлений на визу B1/B2 для деловых или туристических поездок.