Пьяная 20-летняя модель устроила массовое ДТП под Москвой

Автоледи разнесла три машины

В Подмосковье 20-летняя модель спровоцировала массовую автоаварию. ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе.

Девушка на Mercedes превышая скорость ехала в сторону деревни Раздоры. На скользкой дороге атоледи не удержалась на своей полосе и вылетела на встречку, где столкнулась сразу с двумя легковушками. От удара Mercedes отбросило на третий автомобиль, передает МК.

В результате ДТП один из водителей госпитализирован. По предварительным данным, у него перелом позвоночника. Виновница аварии не пострадала. Экспертиза показала, что девушка была пьяна на момент ДТП.