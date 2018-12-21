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Пьяная 20-летняя модель устроила массовое ДТП под Москвой

05:51
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Автоледи разнесла три машины

В Подмосковье 20-летняя модель спровоцировала массовую автоаварию. ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе.

Девушка на Mercedes превышая скорость ехала  в сторону деревни Раздоры. На скользкой дороге атоледи не удержалась на своей полосе и вылетела на встречку, где столкнулась сразу с двумя легковушками. От удара Mercedes отбросило на третий автомобиль, передает МК.

В результате ДТП один из водителей госпитализирован. По предварительным данным, у него перелом позвоночника. Виновница аварии не пострадала. Экспертиза показала, что девушка была пьяна на момент ДТП.

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