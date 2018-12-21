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Жители Камчатки испугались землетрясения

08:36
  • пятница
  • 21 декабря 2018

МЧС проверяет здания на Камчатке после землетрясения

На Камчатке зафиксировано более 10 афтершоков после сильного землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло накануне, сообщает "ТВ Центр".

Эпицентр располагался в 87 километрах от села Никольское на Командорских островах. Его жители рано утром ощутили мощные толчки. В домах двигалась мебель и билась посуда.

По данным регионального МЧС, пострадавших и разрушений нет. В Петропавловске-Камчатском, Усть-Камчатском и Алеутском районах группы спасателей обследуют жилые дома и социальные учреждения. Они проверяют, нет ли трещин в стенах и других повреждений.

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