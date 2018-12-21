"Бешеный пёс" Мэттис отправлен в отставку

Разногласия главы Пентагона и президента США стоили Мэттису своего поста

Глава Пентагона Джим Мэттис по прозвищу "Бешеный пёс" уходит со своего поста. Об этом он сообщил в письме Дональду Трампу. Главной причиной стали разногласия между министром обороны и главой государства.

Отставку Джима Мэттиса Дональд Трамп прокомментировал на своей странице в соцсети. Президент США поблагодарил главу Пентагона за службу и сообщил, что преемник будет назван в ближайшее время.

В своём прошении об отставке Мэттис выразил надежду, что Трамп найдёт более удачную кандидатуру на этот пост, которая будет разделять его позицию по вопросам безопасности, передает "Газета.Ru".

Письмо было передано главе Белого Дома всего через день после объявления о выводе военного контингента США из Сирии. Ранее СМИ сообщали, что Мэттис неоднократно призывал пересмотреть данное решение. Также министр обороны США выражал несогласие с политикой Вашингтона по отношению к Москве и Пекину.