ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Бешеный пёс" Мэттис отправлен в отставку

08:23
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Разногласия главы Пентагона и президента США стоили Мэттису своего поста

Глава Пентагона Джим Мэттис по прозвищу "Бешеный пёс" уходит со своего поста. Об этом он сообщил в письме Дональду Трампу. Главной причиной стали разногласия между министром обороны и главой государства.

Отставку Джима Мэттиса Дональд Трамп прокомментировал на своей странице в соцсети. Президент США поблагодарил главу Пентагона за службу и сообщил, что преемник будет назван в ближайшее время.

В своём прошении об отставке Мэттис выразил надежду, что Трамп найдёт более удачную кандидатуру на этот пост, которая будет разделять его позицию по вопросам безопасности, передает "Газета.Ru".

Письмо было передано главе Белого Дома всего через день после объявления о выводе военного контингента США из Сирии. Ранее СМИ сообщали, что Мэттис неоднократно призывал пересмотреть данное решение. Также министр обороны США выражал несогласие с политикой Вашингтона по отношению к Москве и Пекину.

Читайте также:
Главное сегодня
Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.