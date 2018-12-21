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Путин на пресс-конференции дал четкое послание региональной элите

09:20
  • пятница
  • 21 декабря 2018

На какие ключевые проблемы хотели обратить внимание президента журналисты, прежде всего из регионов? Как реагируют на заявления главы государства чиновники на местах? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Дмитрий Орлов.

Пресс-конференция Владимира Путина стала главной темой программы "События. 25-й час". Ее и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с руководителем Агентства политических и экономический коммуникаций Дмитрием Орловым.

"Пресс-конференция стала напоминать Прямую линию в смысле лоббизма, конкретных нужд граждан. Что сказал Путин региональной элите? Если вы не можете работать над теми задачами, которые поставлены, то уходите, дайте это место тем, кто будет в состоянии эти задачи выполнить", - отметил Орлов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций
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