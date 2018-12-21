Путин на пресс-конференции дал четкое послание региональной элите

На какие ключевые проблемы хотели обратить внимание президента журналисты, прежде всего из регионов? Как реагируют на заявления главы государства чиновники на местах? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Дмитрий Орлов.

Пресс-конференция Владимира Путина стала главной темой программы "События. 25-й час". Ее и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с руководителем Агентства политических и экономический коммуникаций Дмитрием Орловым.

"Пресс-конференция стала напоминать Прямую линию в смысле лоббизма, конкретных нужд граждан. Что сказал Путин региональной элите? Если вы не можете работать над теми задачами, которые поставлены, то уходите, дайте это место тем, кто будет в состоянии эти задачи выполнить", - отметил Орлов.

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