США выставили Порошенко дураком

Полет американского OC-135B Open Skies по запросу Киева оказался бессмысленным

Президент Украины Петр Порошенко, который ранее похвастался отправкой США самолета OC-135B Open Skies к Черному морю, попал впросак. Как оказалось, полет воздушного судна оказался учебным, о чем утверждает канадский эксперт в области безопасности Стеффан Уоткинс.

По его словам, маршрут самолета, на борту которого находились американские, канадские, немецкие, французские, румынские и британские наблюдатели, пролегал вдали от реальных боевых позиций. При этом ранее самолеты OC-135B Open Skies действительно летали над спорными территориями в Донбассе, напомнил канадский эксперт.

Борт не долетел примерно 20 километров до границы с Крымом, рассказал Уоткинс изданию The National Interest. Также он пошутил, что причиной этого стало техническое состояние OC-135B Open Skies, в частности, "засорившийся туалет". В действительности, он предположил, что американская сторона таким образом всего лишь провела "учебный полет", чтобы показать миру, как она "дает сигнал" России.

Сам полет был квалифицирован как внеплановая миссия, проведенная в соответствии с условиями Договора по открытому небу (ДОН) 1992 года. Его главной целью является содействие укреплению доверия между странами через контроль над их вооружениями.

Полет OC-135B Open Skies прошел 6 декабря по запросу украинской стороны. Это произошло спустя почти две недели после того, как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Они незаконно пересекли границу. По этому факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы до 25 января.

После этого Порошенко обвинил Россию в агрессии. Комментируя ситуацию он заявил, что Украина рассчитывает на помощь США в противостоянии с Российской Федерацией, если она, вдруг, захочет атаковать его страну. Также он потребовал, чтобы Европа и США закрыли свои порты для российских судов. После этого США отправили противолодочный самолёт ВМС в район Керченского пролива якобы для мониторинга ситуации.