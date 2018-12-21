Лукашенко привел белорусам негативный пример из России

Президент попросил не повторять ошибок Москвы

Александр Лукашенко на совещании с активом Минска рассказал, что должно быть в основе белорусской национальной политики. По мнению президента, главное - справедливость к людям.

"Я недавно приводил пример: в России провели социологическое исследование, и главный запрос ни на колбасу, ни на хлеб, ни на безопасность — на справедливость. А ведь много лет назад я от вас требовал и до сих пор требую, чтобы в основу нашей политики как национальная идея должно быть положено главное — справедливость", - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер убежден, что без справедливости не будет государства, передает БелТа. "Оно начинает разрушаться отсюда", — подчеркнул президент.

Лукашенко призвал чиновников не бояться людей и общаться с народом. "Надо встречаться, разговаривать, объяснять, доказывать, а при необходимости переубеждать. Ни в коем случае нельзя оторваться от народа: он не потерпит несправедливости и снобизма", - потребовал он.