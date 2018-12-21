ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко привел белорусам негативный пример из России

08:25
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Президент попросил не повторять ошибок Москвы

Александр Лукашенко на совещании с активом Минска рассказал, что должно быть в основе белорусской национальной политики. По мнению президента, главное - справедливость к людям.
Наговоривший лишнего Лукашенко мчится к Путину

"Я недавно приводил пример: в России провели социологическое исследование, и главный запрос ни на колбасу, ни на хлеб, ни на безопасность — на справедливость. А ведь много лет назад я от вас требовал и до сих пор требую, чтобы в основу нашей политики как национальная идея должно быть положено главное — справедливость", - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер убежден, что без справедливости не будет государства, передает БелТа. "Оно начинает разрушаться отсюда", — подчеркнул президент.

Лукашенко призвал чиновников не бояться людей и общаться с народом. "Надо встречаться, разговаривать, объяснять, доказывать, а при необходимости переубеждать. Ни в коем случае нельзя оторваться от народа: он не потерпит несправедливости и снобизма", - потребовал он.

Читайте также:
Главное сегодня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.