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Песков: США стали нянькой для Порошенко

08:54
  • пятница
  • 21 декабря 2018

В Кремле рассказали, какую роль выбрал себе Вашингтон по отношению к Петру Порошенко

США приходится терпеть Украину и нынешнего главу Незалежной Петра Порошенко, потому что в него вложено много денег. Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Вашингтон прекрасно понимает, какие слабые электоральные позиции у Порошенко. "Слишком много денег вложено, чтобы оправдать этот переворот", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в эфире "Первого канала".

При этом, по словам Пескова, урегулировать ситуацию у США не получается, поэтому "мы видим совершенно беспрецедентные проявления", передает РИА Новости.

19 декабря президент Украины провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Они договорились усилить давление на Россию в ответ на "агрессию" в Керченском проливе.

Недовольство Порошенко растет и у Евросоюза. Там не торопятся выдавать Украине новые кредиты и ставят стране ультиматумы. По мнению экспертов, Порошенко с его нынешними рейтингами лучше вообще не участвовать в выборах.

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