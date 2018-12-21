Трейлер новых "Людей в черном" разочаровал народ

Поклонники фильма ожидали нечто иное

На официальном YouTube-канале студии Sony Pictures Entertainment опубликован первый трейлер четвертой части фильма "Люди в черном". Эта серия получила название "Интернэшнл".

Главными героями картины стали не полюбившиеся зрителям Кей и Джей, а молодые агенты. В спин-оффе главные роли исполнили Тесса Томпсон и Крис Хемсворт, передает "Газета.ру".

Это разочаровало народ. Зрители ожидали увидеть в ленте Уилла Смита и Томми Ли Джонса. Свое мнение о фильме пользователи Сети не стесняясь оставили в комментариях под видео на YouTube.