"Получила очень тревожный сигнал": Тимошенко пожаловалась на президента

Украинский лидер занимается политическими репрессиями

Представители фракции украинской партии "Батькивщина" в Черкасской области подвергаются преследованию со стороны правоохранительных органов. Как отметила лидер политического объединения Юлия Тимошенко, это происходит по прямому указанию из администрации президента Петра Порошенко.

"Если кто-то думает, что политические репрессии как явление на Украине исчезли — он, к сожалению, глубоко ошибается", - отметила Тимошенко. Она добавила, что это происходит за три дня до местных выборов.

В своем Facebook политик подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов в ближайшее хотят вручить подозрения трем членам "Батькивщины" "по надуманным, юридически ничтожными основаниям". Под раздачу попадут руководитель областного избирательного штаба партии Юрий Тренкин, председатель областной "Батькивщины молодой" Евгений Щербина, а также партиец Сергей Коломийц.

По ее словам, в Черкасской области уже не осталось ни одного руководителя в партийной структуре, на которого не обратила бы внимание прокуратура. "По странному стечению обстоятельств, всплеск прокурорской активности пришёлся на канун местных выборов", — указала Тимошенко.

Глава "Батькивщины" утверждает, что украинские власти рассчитывают провести серию провокаций по всей стране 23 декабря. Цель - скомпрометировать фракцию. "Я обращаюсь лично к Петру Порошенко: прекратите! Не позорьтесь сами и не позорьте страну! Вам осталось четыре месяца у власти. Смиритесь с проигрышем, хотя бы добудьте этот срок достойно, как положено мужчине", — написала она.

Ранее Тимошенко потребовала защитить газотранспортную систему (ГТС) Украины от коррупционных посягательств Порошенко, а также отменить повышение тарифов на газ для населения. Она подчеркнула, что за последние месяцы своего президентства, украинский лидер прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, совместно с его аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС и передать в управление неизвестным лицам.

31 марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. Глава государства будет избран на пятилетний срок. Тимошенко станет бороться с Порошенко за кресло президента. Также участие в выборах подтвердили лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, бывший вице-премьер министр страны Юрий Бойко, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.