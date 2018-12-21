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Меган Маркл оттолкнула протянувшую руку помощи Елизавету II

09:16
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Дерзкая герцогиня попросила королеву не вмешиваться

Уставшая от грызни Меган Маркл с отцом Елизавета II решила вмешаться в конфликт. Королева взволновалась, что ситуация выйдет из-под контроля.
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Во дворце по настоянию Елизаветы II разработали стратегию по устранению конфликта. Однако когда об этом узнала жена принца Гарри, произошел скандал.

Меган заявила, что в состоянии лично прекратить вражду с папой. "Она не хотела, чтобы Кенсингтонский дворец участвовал в решении конфликта, и надеялась справиться с ним сама", – рассказал один из друзей герцогини Сассекской.

Как пишут "Дни.ру", Томас Маркл приносит проблемы королевской семье с момента помолвки его дочери с принцем Гарри. Он дал несколько телевизионных интервью, в которых открыто рассказал о своих отношениях с Меган и ее супругом. Мужчина также признался, что перед свадьбой организовал фотосессию для СМИ и получил за нее большие деньги.

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