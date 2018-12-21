Кремль объяснил фразу Путина "Пусть потом не пищат"

Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в нарушении договора о РСМД

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал фразу "Пусть потом не пищат", сказанную Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции. По словам пресс-секретаря, президент говорил о желании Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах - так, как это было во время холодной войны", - сказал Песков в эфире "Первого канала".

По его словам, Россия, чтобы создать паритет, "возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом", передает РИА Новости.

Накануне Путин заявил, что сейчас во многом из-за действий США происходит развал международной системы сдерживания вооружений. "Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, получила. Но в целом это сохранение паритета – не более того. Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ", - сказал президент.