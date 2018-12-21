Коломойский: Горжусь тем, что произошло в Одессе 2 мая

Бизнесмен считает себя причастным к тому, что Украина не развалилась

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал события, которые произошли 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе, когда погибли почти 50 человек. По его словам, он принял непосредственное участие в подавлении протестов.

"Я горжусь, что я к этому приложил руку. Если бы встал вопрос второй раз, я бы сделал то же самое", – отметил Коломойский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, в трагедии, которая произошла 2 мая, никто не виноват. Хотя Коломойский не видел материалов следствия, он готов утверждать, что это был несчастный случай.

При этом он напомнил, что по телевизору было видно, как кто-то пришел с коктейлями Молотова. Однако не только они стали причиной большого пожара в здании. "Поролон, да. С этим что-то связано. Ну, когда играют с огнем, рано или поздно это все разгорится. Но я не могу сказать, что кто-то были с одной стороны или с другой. Трудно судить", - подчеркнул олигарх.

2 мая 2014 года сторонников и противников Евромайдана закончились серьезным пожаром в Доме профсоюзов. Жертвами стали почти 50 человек. Более 200 получили ранения. Следователи установили, что массовые беспорядки в южном украинском городе были организованы и умышленно спланированы. Ответственность за произошедшее Киев возложил на тех, кто пострадал на Куликовом поле.