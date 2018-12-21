Западные СМИ эмоционально отреагировали на пресс-конференцию Путина

Мировые СМИ обсуждают пресс-конференцию российского лидера

Мировые СМИ активно обсуждают большую ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина. Ответы российского лидера - на первых полосах газет. Самое пристальное внимание журналистов привлекли острые темы международной повестки: вывод американских военных из Сирии, ситуация с ДРСМД, бюджеты на оборону, угроза ядерной войны и многое другое.

Почти четыре часа, более шестидесяти вопросов, подробные ответы. Каждый у экрана надеялся услышать самое важное для себя. Экономика, внутренняя политика, международная повестка. Для российского лидера, кажется, нет неудобных тем. Глядя на плакаты журналистов, он часто сам выбирал темы, зная, что они будут острыми. Это подмечают и политологи, передает "ТВ Центр".

"Для главы государства нет никаких неудобных тем, потому что он - профессионал! Он разбирается в вопросах досконально. У него отличная память и он держит в голове цифры, и он знает, о чем он говорит", - отметил политолог Павел Данилин.

Вопросы российской прессы часто напоминали сигналы с мест. Просьба помочь больному ребенку, или история про обманутых дольщиков. Путин неизменно обещает сделать все от него зависящее.

А вот западные журналисты, кажется, ждали лишь одного - реакции российского президента на вывод американских войск из Сирии. Соответствующий указ накануне подписал Дональд Трамп. И хотя Владимир Путин не дал конкретной оценки новостям из США, СМИ восприняли его слова как одобрение. Что, конечно, не на руку американскому лидеру, которого и так называют марионеткой Кремля.

Wall Street Journal обращает внимание на диспропорцию в военных бюджетах России и США, о которой говорил президент. Преимущество, причем значительное, у Вашингтона. Что не мешает Москве укреплять свое влияние в Сирии.

"Россия, несмотря на то, что ее военный бюджет составляет лишь десятую часть от американского, стремилась расширить свое влияние в регионах, где США отступили. Так именно российская поддержка позволила президенту Сирии Башару Асаду одолеть оппозицию в гражданской войне", - отмечает издание.

Явно задело иностранных журналистов и высказывание российского президента о демократических ценностях, которые Запад, как ни странно, всё меньше чтит. Путин заметил, что власти Соединенного королевства должны выполнить волю своего народа и выйти из ЕС, но не спешат этого делать. Похожая история и в США.

Примечательны и комментарии к публикациям. Они, собственно, подтверждают слова Путина о западном штампе про агрессивную Россию и ее руководство. Многим в США и Европе нравится наш президент.

"Хм… я бы как-нибудь посадил Меркель на три часа с международной прессой. Когда у нее нет заготовленной речи, ее слова превращаются в жуткое бормотание", - пишет Initiator. К слову, в Германии пресса признает: Путин прав, когда говорит, что санкции - дело вредное.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".