В США назвали решение Мэттиса "ошеломляющим ударом" по "трампизму"

Новый глава Пентагона станет известен до марта

Покидает пост из-за разногласий с президентом. Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку. Об этом он сообщил главе Белого Дома на следующий день после объявления о выводе американских военных из Сирии. В письме Мэттис пожелал Трампу найти кандидата, разделяющего позиции президента.

"С почетом на покой" - отправляя Джеймса Мэттиса в отставку, американский президент дипломатичен в формулировках. О кадровом решении Дональд Трамп объявил по традиции в "Твиттере". Хозяин Белого дома выразил благодарность главе Пентагона за двухлетнюю службу.

Отставка 68-летнего министра обороны произвела в американском истеблишменте эффект разорвавшейся бомбы на фоне других кадровых перестановок при Дональде Трампе. В первую очередь – из-за попавшего в прессу письма, которое Мэттис передал лично в руки президенту США.

В резком по тональности обращении говорится о разногласиях. В том, как выстраивать отношения с Россией и Китаем, но ключевым фактором – и это читается между строк – стало недавнее решение американского лидера о выводе двух тысяч военнослужащих из Сирии. Трамп, если верить источникам, даже не удосужился выслушать мнение министра обороны. Лишь авторитарно подчеркнул: "пришло время сражаться другим", намекая, вероятно, на другие страны-участницы НАТО.

"Одно из основных убеждений, которого я всегда придерживался, заключается в том, что наша сила как нации неразрывно связана с силой нашей уникальной и всеобъемлющей системы альянсов и партнёрств. Хотя США остаются незаменимой нацией в свободном мире, мы не можем защищать свои интересы или эффективно выполнять эту роль, не поддерживая сильных альянсов и не проявляя уважения к нашим союзникам", - заявил Мэттис.

За годы службы за Джеймсом Мэттисом закрепилось прозвище "бешеный пес" за отвагу и хлесткие высказывания. Он принимал непосредственное участие в битве за Фаллуджу в Ираке. А во время операции "Несокрушимая свобода" бригадный генерал рассказал, как "чертовки весело стрелять" в афганцев. Тогда обошлось без дисциплинарных взысканий. Авторитетный военный не стеснялся открыто оппонировать Дональду Трампу – назвал непродуманным выход США из ядерной сделки с Ираком. Реакция политиков и общества на сообщение об отставке последовала молниеносно. Канал СNN назвал решение Мэттиса "совершенно ошеломляющим ударом" по "трампизму". Сенатор-республиканец Марко Рубио предупредил, что Вашингтон продолжает серию серьезных ошибок в политике, которые угрожают нации. Болезненно новость восприняли и на Капитолийском холме.

По договоренности с Белым домом Мэттис продолжит руководить Пентагоном до конца февраля следующего года. За оставшееся время он должен передать дела новому министру обороны – имя преемника в Вашингтоне обещают скоро озвучить. Однако специалисты скептически отмечают: столь же компетентного командующего команда Трампа вряд ли сможет найти.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".