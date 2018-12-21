Снайперы испугались дронов, круживших над аэропортом Лондона

Премьер Тереза Мэй попыталась оправдаться за инцидент

Более 120 тысяч человек стали заложниками чрезвычайной ситуации в лондонском аэропорту Гатвик. В небе над воздушной гаванью несколько часов кружили неопознанные беспилотники. Власти приняли решение временно закрыть аэропорт. Диспетчеры опасались, что дроны могут врезаться в самолёты. Были отменены сотни авиарейсов.

На чемоданах, скамейках и прямо на полу. Пассажиры лондонского Гатвика провели эту ночь без удобств. Работа одного из крупнейших аэропортов Великобритании парализована. Отменены сотни рейсов, заложниками ситуации оказались более ста тысяч человек. Несколько дней до Рождества. Более неподходящее время для подобного ЧП сложно представить.

Руководство Гатвика, похоже, само толком не знает, что происходит. Известно лишь, что виной всему - два загадочных беспилотника, которые появились над воздушной гаванью еще накануне и обернулись большой головной болью как для пассажиров, так и для британских властей. На некоторое время Гатвик закрыли. Рейсы, в том числе российской авиакомпании, перенаправлялись в другие аэропорты. Сейчас работа восстановлена, но только частично. Ситуация чрезвычайная. На ноги подняты не только полицейские, но и военные. Кто управляет дронами и чего добивается, установить до сих пор не удалось.

"Беспилотники весом всего в два килограмма могут нанести серьезный ущерб воздушному судну, если врежутся в него на высокой скорости. Они могут пробить ветровое стекло, могут сбить хвостовую часть вертолета. В общем, последствия могут быть катастрофическими", - рассказал пресс-секретарь Британской ассоциации пилотов Дейв Смит.

Соцсети завалили гневные комментарии. Пользователи возмущаются: неужели злополучные дроны так сложно сбить? Полиция оправдывается: сбивать - опасно. Шальная пуля может кого-то задеть, а может повредить инфраструктуру аэропорта. Успокаивать нацию пришлось премьер-министру.

"Позвольте мне, прежде всего, выразить сочувствие всем тем, чьи планы были нарушены полётами беспилотников и следственными действиями. Активность дронов незаконна. Злоумышленникам может грозить до пяти лет тюрьмы", - сказала Тереза Мэй.

Однако ни это, ни штраф, положенный за такие действия, виновников ЧП, похоже, не пугает. Причем, не только в этот раз. Подобные инциденты, как пишут британские СМИ, случаются в королевстве с незавидной регулярностью. Не всё спокойно и в аэропортах Германии. В 14 воздушных гаванях - повышенные меры безопасности. Полиция ищет четырех человек, которые, по данным правоохранителей, собирались устроить теракт на Рождество. Известны даже имена предполагаемых преступников. Стражи порядка проводят обыски в их квартирах.

Кристина Мамиконян, Борис Гладков, "ТВ Центр".