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Собянин открыл выставочный павильон МЦД

12:00
  • пятница
  • 21 декабря 2018

В планах развития РЖД множество крупных проектов

Важнейшие проекты развития московского транспорта и новые железнодорожные маршруты. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл выставочный павильон Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала.

В нем любой желающий сможет узнать все о МЦД. Каким будет новое наземное метро и как это повлияет на транспортную инфраструктуру. Расскажут и о том, как диаметры снимут нагрузку с линий метрополитена и автомобильных дорог.

Помимо этого, на выставке можно будет увидеть итоги уже проделанной работы. Например, измененные составы – улучшенные, безопасные, оснащенные всем необходимым. Как отметил мэр, впереди еще много работы – в планах развития РЖД множество крупных проектов.

"За последние годы был реализован целый ряд проектов, связанных с обустройством дороги, прокладкой новых ЖД путей, новый подвижной состав, который наполовину обновился за эти годы", - отметил Собянин.

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Выставочный павильон МЦД
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Выставочный павильон МЦД
Выставочный павильон МЦД
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