В московской гостинице девственность девушки продали за 650 тысяч

Жительница Северной столицы пыталась заработать на чужой девственности и попалась

В одной из столичных гостиниц жительница Петербурга пыталась продать девственность 15-летней девушки за 650 тысяч рублей. Связь с клиентом поддерживалась через WhatsApp. При этом злоумышленницу удалось задержать с поличным, при передаче ей денег от покупателя "услуг интимного характера", говорится в сообщении МВД России, которое есть в распоряжении ТВЦ.ru.

К такому повороту событий она была явно не готова – при себе у девушки был электронный билет из Москвы на ближайшее время. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение в занятие проституцией". Сейчас она арестована, следователи ищут ее возможных сообщников.

В марте прошлого года прокуратура Москвы добилась отмены приговора обвиненной в занятии проституцией студентки из Ивановской области. В ходе проверки выяснилось, что задержанная летом прошлого года девушка представилась чужим именем.