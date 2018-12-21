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Где в Москве смотреть новогодний салют

10:40
  • пятница
  • 21 декабря 2018

В мегаполисе откроют 31 площадку

В столице полным ходом идет подготовка к Новому году. В городе планируют организовать 31 площадку для просмотра праздничного фейерверка. Салюты можно будет увидеть в 18 московских парках.

Первые залпы раздадутся в полночь рядом с Большим Москворецким мостом. Лучший вид на салют откроется в парке "Зарядье" и на Красной площади.

В час ночи фейерверки запустят с остальных площадок. "Заряды раскроются на высоте в среднем около 100 метров. Небо украсят разноцветные пионы, хризантемы и шары", — цитирует News.ru в пресс-службе столичного департамента культуры.

Высотные новогодние фейерверки запустят в парке "Ходынское поле", на улице Новгородская, в Измайлово (городок имени Баумана), в парке "Печатники" напротив улицы Гурьянова, в Кузьминках на улице Заречье, в Северном Бутово на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского, в парке Победы на Поклонной горе, в Ново-Переделкино на улице Федосьино у пруда, в ландшафтном парке "Митино", в  Зеленограде на Озерной аллее, в городе Московский у центра спорта "Московский", в Троицке на улице Физической.

Праздничные пиротехнические шоу также можно будет увидеть в парках "Сокольники", Горького, "Красногвардейские пруды", Таганском, Измайловском,  50-летия Октября, Бабушкинском,  
Воронцовском, "Северное Тушино", Гончаровском, Перовском, в Сиреневом саду, саду имени Баумана, в саду "Эрмитаж" и на ВДНХ.

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