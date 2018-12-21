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Россия накроет Арктику полем

10:50
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Военные будут меньше ошибаться

Российский Северный флот в 2019 году получит глобальную автоматизированную систему управления (АСУ). С ее помощью можно связать разведданные флота, авиации, радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотных летательных аппаратов, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Таким образом в зоне ответственности объединенного стратегического командования "Север" будет создано сплошное поле наблюдения. Обнаруженные объекты будут показаны на специальном экране в режиме реального времени. Новая система сможет моментально определить их вид, степень опасности, скорость, высоту, а также направление движения. В случае угрозы она даст необходимые рекомендации.

Теперь штаб сможет в режиме реального времени применять крылатые ракеты и стратегические ракетоносцы по наземным, воздушным и морским целям. АСУ позволит российским военным сразу же среагировать на изменение боевой обстановки и сократить количество ошибочных решений, пишет газета "Известия".

Эксперты считают, что на Севере система будет особенно востребована даже в мирное время. Там необходимо наблюдать за обширными территориями.

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