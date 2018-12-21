Ученые нашли тревожные признаки скорой смерти

Возраст человека теперь можно определить по клеткам кожи

Американские биологи обнаружили признаки преждевременной смерти человека. Новый метод поможет предотвратить раннее старение.

"Этот опыт проводился, чтобы определить, существуют ли молекулярные признаки старения на протяжении всей жизни человека. Мы старались выявить алгоритмы, которые могут отличить здоровое старение от нездорового", – приводит слова исследователя Саке Навлаки Medical Xpress.

В эксперименте приняли участие 133 человека в возрасте от 1 года до 94 лет. Ученые исследовали специальные клетки соединительной ткани – дермальные фибробласты, которые отвечают за заживление ран, и определили активность ключевых генов.

По состоянию клеток можно определить примерный возраст человека с погрешностью до 8 лет. Результаты эксперимента могут помочь лечить болезни сердца и деменцию.