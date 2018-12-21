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Рыдающий на улице актер-каратель Пашинин испугал украинцев

11:59
  • пятница
  • 21 декабря 2018

​У артиста заподозрили наркотическое опьянение

Удивительные вещи происходят на улицах Одессы. На днях там, прямо на глазах у горожан, подрались два Деда Мороза. И вот теперь появилось видео с российским актером Анатолием Пашининым, который уехал воевать в Донбасс на стороне Украины.

Видеоблогер Стас Домбровский заснял, как актер-каратель на Дерибасовской слушает уличное выступление музыканта. Песня посвящена фашистам. В какой-то момент следящий за представлением Пашинин явно от восхищения начинает рыдать и снимает с себя шапку. В конце он закричал певцу: "Браво!"

Как передает сайт "Новости ДНР", в Одессу Пашинин приехал, чтобы проверить, как живет город в условиях объявленного ранее на Украине военного положения. Однако процесс, похоже, обернулся для него неожиданно приятным путешествием.  

Странное поведение актера заставило пользователей Сети задуматься о том, чем на самом деле занимался Пашинин в Одессе. Некоторые испугались, что актер находился в состоянии наркотического опьянения. "Он что, убитый?", - написал один из пользователей интернета.

Анатолий Пашинин в 2014 году уехал из России на Украину. Спустя три года он начал воевать в Донбассе. Причем, участие в боевых действиях принял на стороне Киева. Во многочисленных интервью артист заявлял, что от войны "получает кайф". Правда, позднее его настроение изменилось. Он начал говорить о прослушке телефона сотрудниками СБУ. Также он жаловался на явление к нему агента украинских спецслужб, якобы призывавшего его к суициду.

В декабре 2018-го стало известно, что актер покинул ВСУ. Пашинин признался, что найти работу пока так и не смог. Ему приходится перебиваться случайными заработками.

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Актёр Анатолий Пашинин
Актёр Анатолий Пашинин
Актёр Анатолий Пашинин
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