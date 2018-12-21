Соски-антеннки: Мишель Обама вышла в свет без нижнего белья

Бывшая первая леди США шокировала публику внешним видом

Мишель Обама пришла на презентацию своей новой книги в откровенном платье-халате от Balenciaga, которое она надела на голое тело. Наряд жена бывшего президента дополнила блестящими ботфортами, которые доставали ей до бедер.

Теперь Мишель не мешают строгие рамки дресс-кода, и она может носить все, что угодно, пишет Inside Edition. Ведущей мероприятия стала звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер. Она выбрала гораздо более строгий наряд, из-за чего Обама выглядела еще провокационней.

Модные критики не одобряют попытки Мишель сохранить статус иконы стиля. По их мнению, такой наряд был бы уместен в ночном клубе, а не на презентации мемуаров экс-первой леди США, повествующих о жизни в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Мишель Обама утешила получившую взбучку Меган Маркл.