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Балтийский флот получит малые корабли с "Калибром"

12:36
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Северо-западные рубежи России стали крепче

Новейшие малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" поступят в Балтийский флот. Об этом рассказали в Минобороны России. Первый из них уже передан. Это "Мытищи".

Корабли оснащены современными комплексами ПВО, а также крылатыми ракетами "Калибр-НК", которые способны уничтожать цели как в море, так и на суше. При необходимости новые корабли смогут вместить сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".

Новые корабли будут стоять на вооружении 1-го Гвардейского дивизиона 36-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров. Соединение существует для защиты от боевых кораблей, а также торговых судов на закрытых морях и в ближней океанской зоне, пишет газета "Известия".

Эксперты считают, что теперь, благодаря дальнобойности "Калибров" можно будет контролировать Балтийское море, а также приморские объекты и континентальные базы.

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