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"Озаботились, бедные": Лукашенко оправдался за бабло и телок

12:46
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Президент Белоруссии рассказал о том, что имел в виду

Александр Лукашенко объяснил смысл своей фразы о спортсменах, которые думают о "бабле, мерседесах и телках". Он заявил, что рассуждал о мышлении некоторых современных спортсменов.
Наговоривший лишнего Лукашенко мчится к Путину

"Как будто я про каких-то "телок" (говорил. - ТВЦ), а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой", – цитирует слова Лукашенко БелТА.

Кроме того, президент принес извинения женщинам. "У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади "телки". Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову", – сказал Лукашенко.

Ранее СМИ писали о словах белорусского президента, произнесенных им на совещании о развитии летних видов спорта в эфире телеканала ОНТ. Из YouTube-канала ролик был удален, но запись успели разместить другие каналы.

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