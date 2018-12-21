Сын Плющенко и Рудковской упал на льду, но закончил выступление

Пятилетний ребенок даже не заплакал

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской упал во время выступления на премьере ледового шоу своих родителей "Лебединое озеро". Однако он не растерялся и продолжил катание. В постановке мальчик исполнял роль Маленького принца.

Подготовка к выступлению продолжалась несколько месяцев. Вероятно, ребенок испытывал сильный стресс.

Среди гостей шоу был Филипп Киркоров, который предположил, что падение было срежессировано, пишет Дни.ру. Но очевидцы падения утверждают обратное – слишком сильным был удар об лед.

Пользователи интернета часто осуждают Рудковскую за то, что она занимает все свободное время сына фигурным катанием и фотосессиями, отбирая у него детство. Сама она отвечает, что ни к чему не принуждает ребенка.