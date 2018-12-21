Средняя зарплата московских учителей превысила 100 тысяч рублей

Зарплата школьного учителя в Москве за год выросла более чем на четверть

Зарплата учителей в Москве выросла, бюрократии стало меньше - об этом, подводя итоги уходящего года, сообщил глава столичного образования.

Теперь средняя зарплата учителя превышает 100 тысяч рублей. Для сравнения, ещё в прошлом году она была на 20 тысяч меньше.

"Заработанная плата сверхвысокой быть не может по определению, потому что она заработанная, я еще раз хочу сказать: это та зарплата, которую московские учителя зарабатывают своим трудом, качеством этого труда", - отметил руководитель департамента образования Москвы Иссак Калина.